الكوريتان ناقشتا العلاقات بينهما والسلام في شبه الجزيرة الكورية .





سيول 27 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت وزارة الوحدة في سيول اليوم

الثلاثاء أن كوريا الجنوبية ناقشت مع جارتها الشمالية المسائل الشاملة

على رأسها العلاقات بينهما وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر مصدر في الوزارة اليوم أن الكوريتين تبادلتا وجهات النظر على نطاق

واسع حول كيفية تنسيق القضايا المختلفة مثل العلاقات المستدامة بينهما

وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون في المجتمع الدولي.

وأضاف بشأن زيارة الوفد الكوري الشمالي إلى الجنوب أن الوفد الكوري

الشمالي لم يشارك في الاجتماعات مع أجندة محددة مسبقا.

وكان الوفد الكوري الشمالي الرفيع المستوى الذي ترأسه نائب رئيس اللجنة

المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي كيم يونغ-تشول،وصل يوم الأحد إلى

كوريا الجنوبية لحضور مراسم ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في

بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، وأجرى اجتماعات مع كبار المسؤولين الكوريين

الجنوبيين على رأسهم الرئيس مون جيه-إن ومستشار الأمن الوطني جونغ

وي-يونغ ووزير الوحدة جو ميونغ-كيون وغيرهم.