الجيش المصري يعلن قتل 11 ارهابيا في سيناء .





القاهرة 27 فبراير 2018 (وال )- أعلن الجيش المصري اليوم الثلاثاء عن

مقتل 11 ارهابيا ممن وصفهم بـ" شديدي الخطورة" في إطار عملية أمنية واسعة

النطاق للقضاء على الإرهاب بدأت في التاسع من فبراير الجاري بشمال ووسط

شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر.

وأوضح المتحدث العسكري ، تامر الرفاعي، في بيان صادر اليوم أن

الاشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط صف ومجندين اثنين وإصابة ضابط وضابطي صف

و4 مجندين.

وأضاف أن قوات الجيش دمرت سيارتين مفخختين ونفذت قصفا مدفعيا لـ185

هدفا للمتشددين بمناطق العمليات.

وبحسب البيان، تم اكتشاف مخزن أسلحة مدفون تحت الأرض، وتدمير فتحتي

نفق بعمق 15 مترا وتدمير وإبطال مفعول 27 عبوة ناسفة ، فيما القى القبض

على 641 فردا من العناصر الإجرامية والإفراج عن 1447 فردا بعد التحقق من

هويتهم وعدم التورط في أعمال مخالفة للقانون.

وقامت القوات البحرية بإجراء مناورة بحرية كبرى في البحرين الأحمر

والمتوسط باشتراك وحدات بحرية مصرية وفرنسية.

ودمرت القوات الجوية بتدمير سيارتي دفع رباعي محملة بالأسلحة والمواد

المتفجرة على الحدود الجنوبية.

وفى الحدود الغربية، تمكنت عناصر قوات حرس الحدود من ضبط 30 سلاحا ناريا

وضبط 50 ألف قرص مخدر وحشيش وأجهزة مهربة.

(وال )