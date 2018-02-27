مركز التدريب بالهلال الأحمر توكرة يطلق دورات تدريب لكل المتطوعين .





بنغازى 27 فبراير 2018 (وال بنغازى)- أطلق مركز التدريب والتطوير التابع

للهلال الأحمر الليبي فرع توكرة عدد من الدورات التدريبية لكل المتطوعين

في مختلف المجلات.

وأوضح منسق الصحة والهجرة غير القانونية بفرع الهلال توكرة " ونيس

الدينالي" أن المركز قدم دورات تدريبية في انتشال الجثث وطرق الوقاية

منها، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع المهاجرين

والخدمات الإنسانية لهم .

وأشار إلى أن هذه الدورات تعمل على رفع كفاءة المتطوعين بالفرع ورفع شعار

جمعية الهلال الأحمر الليبي والتي تدخل في إطار العمل الإنساني والخدمات

التطوعية .

..(فرع وال- بنغازي)..