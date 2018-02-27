مركز التدريب بالهلال الأحمر توكرة يطلق دورات تدريب لكل المتطوعين
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الثلاثاء ، 27- 02- 2018 - 11:16:00
بنغازى 27 فبراير 2018 (وال بنغازى)- أطلق مركز التدريب والتطوير التابع
للهلال الأحمر الليبي فرع توكرة عدد من الدورات التدريبية لكل المتطوعين
في مختلف المجلات.
وأوضح منسق الصحة والهجرة غير القانونية بفرع الهلال توكرة " ونيس
الدينالي" أن المركز قدم دورات تدريبية في انتشال الجثث وطرق الوقاية
منها، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع المهاجرين
والخدمات الإنسانية لهم .
وأشار إلى أن هذه الدورات تعمل على رفع كفاءة المتطوعين بالفرع ورفع شعار
جمعية الهلال الأحمر الليبي والتي تدخل في إطار العمل الإنساني والخدمات
التطوعية .
..(فرع وال- بنغازي)..