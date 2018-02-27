المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خلال لقائه السفير الليبي لدى اليونسكو : زيارتي لليبيا رسالة بأنها بخير وستتعافى .

باريس 27 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " ألكسو "الدكتور سعود هلال الحربي مع أعضاء المجموعة العربية باليونسكو برئاسة السفير الدكتور عبد القادر المالح المندوب الدائم لليبيا لدى المنظمة، ورئيس المجموعة العربية لسنة 2018. وأشاد الدكتور " الحربي " بزيارته خلال الفترة الماضية الى ليبيا مؤكدا بأنها كانت رسالة بأن ليبيا، بخير وستتعافى والى استقرار الوضع الامني مايبعث على الاطمئنان. وعبر عن شكره للمسؤولين في جمعية الدعوة الاسلامية الذين عبّروا عن تعاونهم مع المنظمة العربية ودعم المشاريع القائمة في بعض الدول (جيبوتي، الصومال وجزر القمر) وتقديمهم منحا دراسية لعدد ( 30 ) طالب للدراسة لصالح هذه الدول.

وأعرب عن أمله في التواصل مع الجهات المختصة في ليبيا وكذلك مع مندوبية ليبيا لدى اليونسكو لتحقيق ما تمّ الاتفاق عليه مع المسؤولين وذوي الاختصاص في ليبيا. كما أشار المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " ألكسو "الدكتور سعود هلال الحربي الى زيارة وزير التعليم بحكومة الوفاق " عثمان عبد الجليل " الى مقر المنظمة العربية بتونس وتقديمه لمشروع يتعلقُ بالمناهج التربوية وطلبه المنظمة دعم هذا المشروع تقنيا وفنيا وكذلك الاستعانة بخبرات الالكسو. وأستعرض خلال هذا الاجتماع الصعوبات التى تعانيها بعض الدول العربية ومنها ليبيا وحاجتها لدراسات استشرافية لمعالجة الوضع بعد انتهاء النزاعات.

واوضح ان من أهم اهداف المنظمة توحيد السياسات العامة في مجالات الثقافة والتربية والعلوم مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في خصوصياتها. ومن جهتها شددت المجموعة العربية باليونسكو برئاسة السفير الدكتور عبد القادر المالح المندوب الدائم لليبيا لدى المنظمة، ورئيس المجموعة العربية لسنة 2018 على ضرورة العمل على حماية التراث الثقافي العربي المهدد بالخطر ، وتفعيل الخطة التنفيذية المتعلقة ببرنامج التعاون بين الألكسو واليونسكو ، وبرامج الألكسو لدعم اللغة العربية ، وتوحيد المصطلحات وخاصة العلمية اضافة الى امكانية مواكبة الالكسو لتطورات العصر واستعمالها للتكنولوجيات الحديثة في مجالات اختصاصها كالتعليم الذكي وتعاون المنظمة العربية مع المكاتب الخارجية لليونسكو خاصة المتواجدة في الدول العربية وتحقيق الشراكة والتعاون مع جهات ومؤسسات عربية ، وكذلك عضوية المنظمة العربية في اللجنة التوجيهية لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاصّ بالتعليم حتى عام 2030.



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