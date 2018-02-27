معهد الخبرة القضائية ببنغازي ينظم دورات في اللغة الإنجليزية لطلاب مرحلتي الشهادة الإعدادية والثانوية.





بنغازي 27 فبراير 2018 (وال )- ينظم معهد الخبرة القضائية والدراسات

التخصصية ببنغازي خلال الايام القادمة دورات تقوية في مادة اللغة

الإنجليزية منهج كامل .

وأفاد المكتب الاعلامى للمعهد إن الدورات تشمل طلاب المرحلتين الشهادة

الإعدادية والشهادة الثانوية ، وستنطلق هذه الدورات يوم 15 مارس المقبل

بمدرسة شهداء يناير خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة

مساءً .