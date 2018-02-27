معهد الخبرة القضائية ببنغازي ينظم دورات في اللغة الإنجليزية
لطلاب مرحلتي الشهادة الإعدادية والثانوية.
الثلاثاء ، 27- 02- 2018 - 11:05:00
بنغازي 27 فبراير 2018 (وال )- ينظم معهد الخبرة القضائية والدراسات
التخصصية ببنغازي خلال الايام القادمة دورات تقوية في مادة اللغة
الإنجليزية منهج كامل .
وأفاد المكتب الاعلامى للمعهد إن الدورات تشمل طلاب المرحلتين الشهادة
الإعدادية والشهادة الثانوية ، وستنطلق هذه الدورات يوم 15 مارس المقبل
بمدرسة شهداء يناير خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة
مساءً .