معهد الخبرة القضائية ببنغازي ينظم دورات في اللغة الإنجليزية لطلاب مرحلتي الشهادة الإعدادية والثانوية.الثلاثاء ، 27-02-2018 - 11:05:00



بنغازي 27 فبراير 2018 (وال )- ينظم معهد الخبرة القضائية والدراسات
التخصصية ببنغازي خلال الايام القادمة دورات تقوية في مادة اللغة
الإنجليزية منهج كامل .
وأفاد المكتب الاعلامى للمعهد إن الدورات تشمل طلاب المرحلتين الشهادة
الإعدادية والشهادة الثانوية ، وستنطلق هذه الدورات يوم 15 مارس المقبل
بمدرسة شهداء يناير خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة
مساءً .

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