تواصل حملة النظافة وتقليم الأشجار بمدينة بنغازي .





بنغازي 27 فبراير 2018 (وال )- تتواصل بمدينة بنغازي حملات تنظيف

وإزالة المخلفات تحت اشراف الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي .

وشملت الحملة نظافة عدد من الشوارع والاحياء السكنية من القمامة

ومخلفات البناء .

كما واصلت إدارة المتابعة وضمان الجودة بديوان بلدية بنغازي، أعمال

النظافة العامة والاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء، وتقليم الأشجار .

هذا وتستمر الحملة التي دخلت أسبوعها الثاني على التوالي، بحيث تشمل

الحملة بشكل دائم كافة مناطق وأحياء المدينة .

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