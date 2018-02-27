تواصل حملة النظافة وتقليم الأشجار بمدينة بنغازي .
الثلاثاء ، 27- 02- 2018 - 11:02:00
بنغازي 27 فبراير 2018 (وال )- تتواصل بمدينة بنغازي حملات تنظيف
وإزالة المخلفات تحت اشراف الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي .
وشملت الحملة نظافة عدد من الشوارع والاحياء السكنية من القمامة
ومخلفات البناء .
كما واصلت إدارة المتابعة وضمان الجودة بديوان بلدية بنغازي، أعمال
النظافة العامة والاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء، وتقليم الأشجار .
هذا وتستمر الحملة التي دخلت أسبوعها الثاني على التوالي، بحيث تشمل
الحملة بشكل دائم كافة مناطق وأحياء المدينة .
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