استقرار اسعار الذهب مع تراجع الدولار والمستثمرون يترقبون شهادة باول.





لندن 27 فبراير 2018 (وال ) - استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع

بقاء الدولار دون تغير يذكر في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون الشهادة

الأولى لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " البنك المركزي الأمريكي" الجديد

جيروم باول أمام الكونجرس لاستقاء المؤشرات على وتيرة تشديد السياسة

النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1334.26 دولار للأوقية

بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش.

وزاد المعدن الأصفر 0.2 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1335.90

دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم

عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 89.723. كان المؤشر ارتفع 1.7 بالمئة منذ أن

هبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 88.25 في 16 فبراير شباط.

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.63 دولار للأوقية بينما لم يسجل

البلاديوم تغيرا يذكر عند 1060.70 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.1

بالمئة إلى 998.40 دولار للأوقية.

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