ندوة علمية حول ” الطاقات المتجددة والتنمية المكانية في مكافحة التصحر والهجرة ” في أوجلة .





بنغازى27 فبراير 2018 (وال بنغازى)- نظمت ببلدية أوجلة، الندوة العلمية

الأولى حول “الطاقات المتجددة والتنمية المكانية في مكافحة التصحر

والهجرة” .

وشارك في فعاليات الندوة التي اقيمت بالمكتبة المركزية في البلدية، أكثر

من 40 شخصية من أصحاب الشركات الخاصة في مجال الطاقة، وبحاث وأساتذة

بكليات الجامعات، إلى جانب عدد من المستثمرين وأصحاب المشاريع .

وتم خلال الندوة عرض ثلاث ورقات بحثية، تمثلت في خطط دعم زراعة الأشجار

الصحراوية للتنمية الصناعية، وتفعيل القوانين، واستحداث التشريعات التي

تشجع على الاستثمار، وتوطين محطات الطاقة الشمسية الاستثمارية بالبلديات

.

(وال)