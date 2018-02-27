حملة لصيانة الطريق الرابط بين مدينة سلوق ومنطقة السلك ببنغازي.الثلاثاء ، 27-02-2018 - 10:38:00



بنغازى27 فبراير 2018 (وال )- أطلق فريق شباب منطقة السلك للأعمال
التطوعية جنوب بنغازي حملة لصيانة الطريق الرابط بين مدينة سلوق ومنطقة
السلك .
وتشمل الحملة التطوعية الشبابية سد الحفر والتشققات في اسفلت
الطريق وإصلاح المطبات على طول الطريق الرابط بين مدينة سلوق ومنطقة
السلك، وتتعاون مع الحملة الشبابية دورية للشرطة من خلال تنظيم حركة
المرور أثناء عمليات الصيانة.
ويذكر أن أهالي منطقة السلك يعانون المشقة من هذه الطريق منذ سنوات
طويلة، بصعوبة الحركة على تلك الطريق وخطورتها أيضا على المواطنين
المستخدمين للطريق .
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