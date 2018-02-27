اليابان تطلق قمر تجسس مع تزايد التهديدات الكورية الشمالية .





طوكيو 27 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت الحكومة اليابانية اليوم إطلاق

قمر تجسس اصطناعي من مركز تانيجاشيما الفضائي بجزيرة تانيجاشيما جنوب

البلاد.

وأطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وشركة ميتسوبيشي للصناعات

الثقيلة، أكبر شركة عاملة في مجال الصناعات العسكرية في اليابان ،

الصاروخ اتش2-ايهاف 38 فجر اليوم، وهو يحمل قمرا اصطناعيا تم وضعه على

المدار بعد 20 دقيقة كما كان مقررا.

وكان قد تم إرجاء عملية الإطلاق، التي كانت مقررة الأحد، مرتين بسبب

سوء الاحوال الجوية.

واقرت اليابان برنامج الأقمار الاصطناعية للتجسس عقب تحليق صاروخ

أطلقته كوريا الشمالية عام 1998 فوق البر الرئيسي الياباني، مما أثار قلق

طوكيو التي رفعت عدد مثل هذه الأقمار إلى سبعة.

وسوف يستخدم القمر الاصطناعي الاستكشافي البصري لمراقبة تطورات منشآت

إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية خاصة، في ظل تزايد التهديدات النووية

والصاروخية الكورية الشمالية.