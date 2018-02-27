مصلحة الآثار الليبية تبحث توثيق وحماية المواقع الأثرية .





بنغازي 27 فبراير 2018 (وال )- عقد بمقر مصلحة الاثار اجتماع موسع ضم

رئيس مصلحة الآثار وعدد من مراقبي الآثار ومديري المكاتب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة برامج التعاون مع كل من جامعتي درهم، ولستر

من خلال مشروعين منفصلين لتوثيق وحماية المواقع الأثرية.

كما تناول الاجتماع الذي حضره مدير إدارة البحوث والدراسات الدكتور

صالح العقاب،ومدير الإدارة العامة للمتاحف الأستاذ صلاح سعد الله،ومدير

الإدارة العامة للمسح والتوثيق الأستاذ ناصر الحراري،ومدير فرع مصلحة

الآثار بالجنوب الدكتور الأمين الهوني،وعدد من الباحثين،آلية تحقيق

الاستفادة القصوى من المشروعين،في توثيق وحماية المواقع الأثرية الليبية

في مختلف المدن والمناطق .

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