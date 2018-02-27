النفط يبدد مكاسبه المبكرة مع زيادة الإمدادات الأمريكية.





طوكيو 27 فبراير 2018 (وال) - بدد النفط اليوم الثلاثاء المكاسب المبكرة

التي كان قد حققها وسط مخاوف المستثمرين بشأن زيادة إنتاج الولايات

المتحدة التي فاقت أثر إشارات على قوة الطلب والاعتقاد في قدرة قيود

الإنتاج التي تفرضها أوبك على تقليص المعروض.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أبريل نيسان 15

سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 63.76 دولار للبرميل بحلول الساعة

0532 بتوقيت جرينتش.

وكان العقد ارتفع أمس الاثنين إلى أعلى مستوى منذ السادس من فبرايرعند

64.24 دولار للبرميل.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات، أو ما يعادل 0.2 بالمئة،

إلى 67.40 دولار للبرميل.

ويطغى ارتفاع الإنتاج الأمريكي على أسواق النفط العالمية ويأتي في الوقت

الذي يقيد فيه منتجون آخرون كبار بينهم روسيا وأعضاء منظمة البلدان

المصدرة للبترول (أوبك) مستويات الإنتاج بهدف مساعدة الأسعار على

الارتفاع.

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