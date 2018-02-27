الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

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طرابلس 27 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

طقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا ، مصحوب بسقوط أمطار متفرقة .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع سقوط أمطار متفرقة ،

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم

الجمعة إلى غربية معتدلة نشطة السرعة على أغلب المناطق ، ودرجات الحرارة

القصوى تتـراوح هذا اليوم مـابين (14-20) درجة مئوية وتصل إلى ( 23 )

درجة مئوية على إبونجيم ، وتسجل إرتفاعا يوم الغد ثم تنخفض انخفاضا

ملحوظا يوم الجمعة على أغلب المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لاخر مع سقوط أمطار متفرقة

ونتوقع ان تكون جيدة على الجبل الاخضر والمناطق الساحلية ، والرياح

جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة

مثيرة للأتربة ، ودرجات الحـرارة القـصوى تتراوح اليوم مابين (18-24)

درجة ، وتسجل إرتفاعا تدريجيا يوم الغد على أغلب المناطق.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لاخر على أغلب المناطق مع احتمال سقوط

أمطار متفرقة ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية إلى خفيفة معتدلة

السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات

الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (20-24) درجة مئوية ، وتسجل إرتفاعا طفيفا

يوم الغد على أغلب المناطق.



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على أغلب المناطق مع فرصة لسقوط أمطار

متفرقة ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعـة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (15-20) درجة

مئوية ، وتصل إلى (26) درجة مئوية على الكفرة ، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم

الغد على أغلب المناطق .

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