الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
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الثلاثاء ، 27- 02- 2018 - 10:27:00
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طرابلس 27 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
ملخص عام.
طقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا ، مصحوب بسقوط أمطار متفرقة .
* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع سقوط أمطار متفرقة ،
الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم
الجمعة إلى غربية معتدلة نشطة السرعة على أغلب المناطق ، ودرجات الحرارة
القصوى تتـراوح هذا اليوم مـابين (14-20) درجة مئوية وتصل إلى ( 23 )
درجة مئوية على إبونجيم ، وتسجل إرتفاعا يوم الغد ثم تنخفض انخفاضا
ملحوظا يوم الجمعة على أغلب المناطق .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لاخر مع سقوط أمطار متفرقة
ونتوقع ان تكون جيدة على الجبل الاخضر والمناطق الساحلية ، والرياح
جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة
مثيرة للأتربة ، ودرجات الحـرارة القـصوى تتراوح اليوم مابين (18-24)
درجة ، وتسجل إرتفاعا تدريجيا يوم الغد على أغلب المناطق.
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لاخر على أغلب المناطق مع احتمال سقوط
أمطار متفرقة ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية إلى خفيفة معتدلة
السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات
الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (20-24) درجة مئوية ، وتسجل إرتفاعا طفيفا
يوم الغد على أغلب المناطق.
* الكفرة - تازربو - السرير.
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على أغلب المناطق مع فرصة لسقوط أمطار
متفرقة ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعـة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (15-20) درجة
مئوية ، وتصل إلى (26) درجة مئوية على الكفرة ، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم
الغد على أغلب المناطق .
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