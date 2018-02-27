قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا من الضّفة الغربية .الثلاثاء ، 27-02-2018 - 10:29:00



رام الله 27 فبراير2018 (وال) - اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 13
مواطناً من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.
وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن قوّات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من
محافظة رام الله والبيرة ، واعتقلت أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم
،فيما اعتقلت قوّات الاحتلال كل من: عبد الرحمن شحادة من نابلس، ومحمد
ريان من سلفيت، وأيمن محمود الحروب من الخليل، كما اعتقلت الشاب هاني أبو
سميدي من مدينة جنين، بعد اقتحام المدينة ومداهمة منزله في حي خروبة
وتفتيشه.
...(وال)...

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