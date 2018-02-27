دورة تدريبية في مجال الإحصاء الطبي ببنغازي .





بنغازي 27 فبراير 2018م ..( وال) ... نظمت إدارة الخدمات الصحية

بنغازى بمقر فرع مركز تنمية القوى العاملة الطبية دورة تدريبية في مجال

الإحصاء الطبي.

وتستهدف الدورة عدداً من العاملين في مجال الإحصاء بالعيادات والمراكز

الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية - بنغازي تحت إشراف مكتب تنمية

الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي بالتعاون مع فرع مركز

تنمية القوى العاملة الطبية– بنغازي.

وتتواصل الدورة على مدى خمسة أيام بمحاضرات للدكتورة " شيماء الأجهر

"، ضمن الخطة التدريبية النصف سنوية لمكتب تنمية الموارد البشرية للعام

الحالي 2018 م.

...( وال ..بنغازي) ...