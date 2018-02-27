أوامر ملكية سعودية بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولبن والقادة العسكريين والأمنيين .





الرياض 27 فبراير 2018 ( وال ) - اصدر ملك السعودية سلمان بن

عبدالعزيز امس الاثنين عددا من الأوامر الملكية تضمنت اعفاء وتعيين عدد

من المسؤولين والقادة العسكريين والامنيين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الأوامر نصت على إنهاء خدمات رئيس

هيئة الأركان الفريق الأول الركن عبدالرحمن البنيان وإحالته للتقاعد

وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن وترقية الفريق الركن

فياض الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة.

كما نصت على إنهاء خدمات الفريق الركن محمد سحيم قائد قوات الدفاع

الجوي وإحالته للتقاعد واعفاء الفريق الركن فهد بن تركي قائد القوات

البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن وترقية

اللواء ركن مطلق الأزيمع لرتبة فريق ركن ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان

العامة.

وتضمنت الاوامر الملكية كذلك ترقية اللواء ركن جار الله العلويي إلى

رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية وترقية اللواء

الركن فهد المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية وترقية

اللواء الركن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوات الدفاع

الجوية وترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر إلى رتبة فريق ركن ويعين

قائدا للقوات الجوية.

كما نصت الاوامر كذلك على تعيين الدكتور خالد بياري مساعدا لوزير

الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة‏ وإعفاء الدكتور أحمد السالم

نائب وزير الداخلية من منصبه واعفاء الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الشؤون

الاقتصادية والتنمية من منصبه وإعفاء الاستاذ حمد الخلف وكيل وزارة

الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه وتعيين محمد المهنا وكيلا لوزارة

الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة وتعيين الأمير الدكتور بندر

المشاري مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية.

كما نصت على إعفاء الأمير فهد بن بدر أمير الجوف من منصبه بناء على

طلبه وتعيين الأمير بدر بن سلطان أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير وتعيين

الأمير تركي بن طلال نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير والامير فيصل بن

فهد نائبا لامير منطقة حائل.

وتضمنت تعيين الأمير فهد بن بدر مستشارا للملك وكذلك تعيين عدد من

الامراء مستشارين بالديوان الملكي هم كل من الأمير سلطان بن أحمد والأمير

فيصل بن تركي بمرتبة وزير والمهندس ابراهيم السلطان بمرتبة وزير.

وقضت الأوامر بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية

وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير

والهيكل التنظيمي.