صنع الله يناقش سبل تحسين أوضاع عمال قطاع النفط مع رئيس الاتحاد العام للنفط والغاز.





طرابلس 27 فبراير 2018 ( وال ) - ناقش مصطفى صنع الله رئيس مجلس

ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مع رئيس الاتحاد العام للنفط والغاز " سعد

دينار الفاخري" أوضاع العاملين بقطاع النفط بكل الشركات النفطية والحقول

والمواني والعمل على تحسينها.

وعرض " الفاخري " المشاكل التي يواجهها العاملون مثل التأمين الصحي

وتحسين الخدمات الطبية والإعاشة وخدمات التموين للحقول والمواقع والمواني

النفطية والتدريب والتطوير للعاملين بالقطاع بمختلف الشركات .

وأكد رئيس مجلس الادارة أهمية العنصر البشري في عمليات الإنتاج

باعتباره العامل الرئيسي في ذلك وأبدى اعتزازه وفخره بما يقوم به

العاملون من أجل الوطن في ظروف صعبة للغاية تمر بها ليبيا.

ومن جانبه أكد الفاخري بأن العاملين بكل المواقع يسعون لتأدية

أعمالهم على أفضل وجه، وإنجازها رغم المصاعب التي يواجهونها.

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