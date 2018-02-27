بدء سريان وقف لإطلاق النارفي الغوطة الشرقية بسوريا.





بيروت 27 فبراير2018 ( وال)- بدأ اليوم الثلاثاء سريان وقف لإطلاق النار

لخمس ساعات كانت روسيا قد دعت إليه في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها

المعارضة المسلحة بسوريا.

وذكرت وكالة رويترز للانباء أن وقف النار يهدف للسماح للناس بمغادرة

المنطقة التي يستهدفها هجوم عنيف تشنه الحكومة السورية المدعومة من

روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا لهدنة يومية من الساعة التاسعة

صباحا إلى الثانية ظهرا (من 0700 إلى 1200 بتوقيت جرينتش) وإتاحة "ممر

إنساني" للسماح للمدنيين بمغادرة المنطقة التي أسفر قصفها عن مقتل مئات

منذ 18 فبراير الجاري .

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