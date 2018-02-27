اخماد حريق شب في خط الوقود الرابط بين طرابلس والزاوية.





طرابلس 27 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ان

حريق شب في خط الوقود الرابط بين طرابلس والزاوية.

نتيجة التسوية التي يقوم بها أحد المزارعين بمنطقة جودائم بمدينة الزاوية

.. الا أنه تمت السيطره عليه واخماده .

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر موقعها : أنه نتيجة لاعمال التسوية

غير القانونية تم عطب خط ال 16 بوصة الواصل بين مستودع الزاوية النفطي

ومستودع طرابلس النفطي بآلة التسوية مما تسبب في اشتعال النيران في عين

المكان.

وكإجراء وقائي تم غلق الخط من قبل المشغلين لتفريغه وإحاطة موقع

الحريق بجدار ترابي منعا لانتشاره .

وأضافت المؤسسة أنه ثم السيطرة على الحريق بفضل جهود رجال الإطفاء

والسلامة التابعين لشركة البريقة وهيئة الامن والسلامة بالزاوية

بالتعاون مع شركة اكاكوس للعمليات وشركة الزاوية لتكرير النفط ومجهودات

بعض الأهالي.

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