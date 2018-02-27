الدورة الثانية لمعرض الكتاب بمدينة مصراتة .





مصراته 27 فبراير 2018 ( وال ) - ينظم مكتب الهيئة العامة للثقافة

مصراتة خلال شهر مارس القادم الدورة الثانية لمعرض الكتاب بمدينة مصراتة

تحت شعار (( الكتاب خير أنيس وجليس ))

وأفاد فرع الهيئة العامة للثقافة مصراتة عبر موقعه : إن فعاليات الدورة

الثانية لمعرض الكتاب ستكون خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 مارس 2018 ،

بأروقة قاعة الشهداء بمدينة مصراتة.

وتدعو السادة الناشرين، وأصحاب المكتبات والمؤسسات التي تهتم بمجال النشر

وترويج الكتاب، الراغبين في الاشتراك في المعرض الاتصال بالرقم ،

0913787655 أو التواصل مباشرة مع الهيئة العامة للثقافة مصراتة، أثناء

الدوام الرسمي لحجز مكان في المعرض.

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