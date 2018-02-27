التنمية المستدامة بمنطقة حوض مرزق.





طرابلس 27 فبراير 2018 ( وال ) - أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط مرحلة

تنفيذ مشاريع التنمية المكانية والتطوير في حوض مرزق ضمن الاتفاقية

المبرمة مع شركة ايني الإيطالية.

وفي هذا الاطار تم تسليم سيارتي اسعاف مجهزة بأحدث المعدات لكل من

بلديتي الشرقية والقطرون بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بحضور كل من

مدير عام الادارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية

المستدامة " خالد بوخطوة " وعميد بلدية الشرقية (ام الارانب) " امحمد

عميد " ومدير مكتب الخدمات الصحية ببلدية القطرون " محمد بركة " ومندوبين

عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وممثلين عن شركة ايني

وتم اختيار هاتين البلديتين وفق طلب لجنة التواصل في منطقة حوض

مرزق التي كان لها دور أساسي في تحديد العديد من المشاريع القادمة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها حرصها على تنفيذ المزيد من

المشاريع للمناطق القريبة من العمليات النفطية، حيث أنها تدرك التحديات

التي يواجهها أهالي حوض مرزق بليبيا.

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