التحدي والجهاد في المبارة النهائية لكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة.





طرابلس 26 فبراير 2018 (وال)- تمكن فريق تحدي مصراتة اليوم من التأهل

لنهائي كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة المقامة حاليا في مدينة طبرق والتي

جمعت أربعة فريق هي الجهاد والتحدي واليرموك ونجوم صرمان.

تأهل فريق التحدي جاء بعد فوزه مساء اليوم بملعب الصقور بطبرق على

فريق اليرموك في مباراة الدور نصف النهائي بهدف دون رد سجله لاعبه "حسين

الصفراني" في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول.

وسليتقي التحدي في المباراة النهائية غدا الثلاثاء مع فريق الجهاد الذي

تأهل على حساب فريق نجوم صرمان أمس بنتيجة هدف دون مقابل.

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