مجلس الادارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار يعقد اجتماعا تمهيدىا مع بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا .

طرابلس 26 فبراير 2018 ( وال ) -اجتمع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار مع بعثة الأتحاد الاوروبي في ليبيا .

وافادت مصادر بالمؤسسة وكالة الانباء الليبية ان هذا الاجتماع يأتي في اطار التحضير لزيارة وفد المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدكتور علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الى الاتحاد الاوروبي ببروكسل لمتابعة الاصول المالية للمؤسسة الليبية للاسثمار..



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