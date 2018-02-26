مجلس الادارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار يعقد اجتماعا تمهيدىا مع بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا .الإثنين ، 26-02-2018 - 21:35:00

مجلس الادارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار يعقد اجتماعا تمهيدىا مع بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا .طرابلس 26 فبراير 2018 ( وال ) -اجتمع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار مع بعثة الأتحاد الاوروبي في ليبيا .
وافادت مصادر بالمؤسسة وكالة الانباء الليبية ان هذا الاجتماع يأتي في اطار التحضير لزيارة وفد المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدكتور علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الى الاتحاد الاوروبي ببروكسل لمتابعة الاصول المالية للمؤسسة الليبية للاسثمار..

...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب تنظم ورشة عمل بعنوان " برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا الافاق والتحديات " .
مسبق ,,,,

الأكثر قراءة في الأخبار الاقتصادية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا