رئيس المجلس الرئاسي يجري مباحثات في اسطنبول مع الرئيس التركي رجب أردوغان.

اسطنبول 26 فبراير 2018 (وال) - أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الإثنين، مباحثات في اسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحث الجانبان سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي

بين البلدين، وسبل عودة الشركات التركية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد

وإعادة الإعمار في ليبيا.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التركي بنتائج المؤتمر التركي - الليبي للتنمية والاستثمار الذي اختتمت أعماله في اسطنبول أمس الأحد، وتطرق إلى دور الشركات التركية في الإعمار والاستثمار وآليات تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس أردوغان استعداد بلاده للمساهمة في مجالات الاستثمار

والتنمية في ليبيا، مجددا التأكيد على دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني

وجهود رئيس المجلس الرئاسي من أجل إحلال الأمن الاستقرار في ليبيا.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اللقاء على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، معربا عن تقديره لدعم تركيا لمسار التوافق والدفع بالعملية السياسية.

وأكد السراج أن الطريق إلى الدولة المنشودة في ليبيا لا يتأتى إلا عبر

المصالحة الوطنية الشاملة، والالتزام بالاستحقاق الدستوري وإجراء

انتخابات نزيهة تنهي المراحل الانتقالية ليختار فيها الشعب وفق إرادته

الحرة من يقود البلاد.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ووزير التخطيط السيد

الطاهر الجهيمي والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني وسفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار وعدد من المسؤولين الأتراك.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وصل أمس الأحد، إلى تركيا في زيارة عمل قصيرة رفقة وزيري الخارجية محمد سيالة والتخطيط الطاهر الجهيمي، ومستشاره السياسي الطاهر السني.



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