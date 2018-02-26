كشف وتدمير مخبأ يحوي أدوات و مواد كيميائية لإعداد المتفجرات بسكيكدة الجزائرية.





26 فبراير2018 (وال)- أعلنت قوات وزارة الدفاع الجزائري عن كشف وتدمير

مخبأ يحوي أدوات و مواد كيميائية تستخدم في إعداد المتفجرات بسكيكدة

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ونقلت وكالة الانباء الجوائرية عن بيان للوزارة "في إطار مكافحة

الإرهاب والجريمة المنظمة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 23

فبراير الجاري، بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، مخبأ يحوي أدوات

ومواد كيميائية تستعمل في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى أغراض مختلفة،

كما حجزت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالأغواط بالناحية العسكرية

الرابعة، 1479 طلقة نارية من مختلف العيارات".

وأضافت أن قوات الدرك أوقفت عناصر الدرك الوطني ثلاثة مهاجرين غير شرعيين

من جنسيات مختلفة بكل من سطيف وباتنة