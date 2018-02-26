هبوط اضطراري لطائرة تحمل 379 راكبا بسبب خلل في المحرك .





طوكيو 26 فبراير 2018 (وال) - هبطت طائرة تابعة لشركة "آير آشيا إكس"

اضطراريا في مطار ناها جنوبي اليابان في وقت مبكر من اليوم بسبب خلل في

المحرك.

وذكرت وزارة النقل اليابانية أن الرحلة المتجهة في الاساس إلى كوالالمبور

وكانت تحمل على متنها 379 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة وصلت إلى

المطار الواقع في جزيرة أوكيناوا صباح اليوم بعد مغادرتها مطار هانيدا

بطوكيو. ولم يصب أحد بأذى.

وقالت الوزارة إن قائد الطائرة قرر القيام بالهبوط الاضطراري بعد أن

اكتشف مشاكل في محرك الطائرة الايمن.