مجلس شيوخ ليبيا يحذر من اجندات تسعى لتغيير ديموغرافي في الجنوب الليبي .





سبها 26 فبراير 2018م ( وال )- حذر رئيس الأمانة العامة لمجلس شيوخ

ليبيا " أيوب الشرع" مما اسماه " الأجندات " التي تسعى إلى تغيير

ديموغرافي في الجنوب الليبي والزج بقبائله في صراعات قد تؤدي إلى المساس

بوحدة البلاد.

وأعرب " الشرع " في تصريحات صحفية اليوم عن أسف الأمانة العامة للغياب

التام للدولة الليبية في منطقة الجنوب، بما في ذلك حكومتي الوفاق الوطني

والمؤقتة ومجلس النواب.

وأكد أن الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا تتابع باهتمام وقلق تطوّرات

الصراع الحاصل منذ نحو أسبوعين بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان.

وشدّد على أن ما تشهده مدن جنوب ليبيا من صراعات مستمرة يتطلب التدخل

الفوري لتنفيذ بنود كافة الاتفاقيات الموقعة في السابق بين القبائل في

هذه المنطقة ووقف الصراعات بينها.



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