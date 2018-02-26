نيجيريا تكثف جهودها للحصول على الفتيات المختطفات .



لاغوس 26 فبراير 2018 (وال) تكثف السلطات الأمنية والعسكرية في

نيجيريا من جهودها للحصول على الفتيات اللائي اختفين بعد هجوم على

مدرستهن شنه أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء من جماعة بوكو حرام الارهابية.

وذكرت القوات الجوية في نيجيريا إنها نشرت تعزيزات جوية في شمال شرق

البلاد لزيادة البحث من أجل معرفة مكان تواجد الفتيات،

وقالت الحكومة إن 110 فتيات من بين 906 مصيرهن غير معلوم بعد الهجوم

الذي وقع مؤخرا على المدرسة في بلدة دابتشي بولاية يوبي، كان الرئيس محمد

بخاري قال إن عملية البحث ستشارك فيها قوات وطائرات استطلاع.