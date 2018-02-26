مواصلة الحملات التفتيشية على العمالة الأجنبية غير الملتزمة بالشهائد الصحية ببلدية اسبيعة .





طرابلس 26 فبراير 2018م ( وال )- يواصل المجلس البلدي اسبيعة حملاته

المكثفة بالمدينة للتفتيش على العمالة الأجنبية غير الملتزمة بالحصول على

البطاقة الصحية.

وأفاد المكتب الاعلامي للبلدية أن الحملة تأتي بعد اكتشاف عدة إصابات

معدية بالمدينة، مما يستوجب عدم الاستهانة بهذا الموضوع، لافتا إلى أن

الحملة تستهدف أيضا التفتيش على السلع والمواد الغذائية واللحوم

والمشروبات والعصائر منتهية الصلاحية.



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