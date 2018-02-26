مواصلة الحملات التفتيشية على العمالة الأجنبية غير الملتزمة بالشهائد الصحية ببلدية اسبيعة .الإثنين ، 26-02-2018 - 16:18:00



طرابلس 26 فبراير 2018م ( وال )- يواصل المجلس البلدي اسبيعة حملاته
المكثفة بالمدينة للتفتيش على العمالة الأجنبية غير الملتزمة بالحصول على
البطاقة الصحية.
وأفاد المكتب الاعلامي للبلدية أن الحملة تأتي بعد اكتشاف عدة إصابات
معدية بالمدينة، مما يستوجب عدم الاستهانة بهذا الموضوع، لافتا إلى أن
الحملة تستهدف أيضا التفتيش على السلع والمواد الغذائية واللحوم
والمشروبات والعصائر منتهية الصلاحية.

...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب تنظم ورشة عمل بعنوان " برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا الافاق والتحديات " .
مسبق ,,,,

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا