ضبط كميات من المعدات والأدوية الطبية منتهية الصلاحية بطرابلس.





طرابلس 26 فبراير 2018م ( وال )- قامت صباح اليوم الاثنين وحدة دوريات

الحرس البلدي طرابلس بحملة تفتيش مفاجأة على بعض محلات المعدات الطبية

بشارع الجرابة بالعاصمة طرابلس .

وأفادت مصادر بجهاز الحرس البلدي طرابلس وكالة الأنباء الليبية أن

الحملة التي شارك فيها مشرف عام البلدية ومكتب التنسيق الأمني تمكن من

خلالها عناصر الدورية من ضبط كميات من المعدات والأدوية منتهية الصلاحية

وتم ضبط المخالفين وتحرير المخالفات لبعض المحلات وقفل البعض الآخر.





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