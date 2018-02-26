المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمدد فترة تسجيل الناخبين بالخارج حتى يوم 12 من مارس المقبل.



طرابلس 26 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات عن تمديد فترة تسجيل الناخبين بالخارج حتى يوم الأثنين

الموافق 12 من شهر مارس المقبل .

وأوضحت المفوضية في بيان نشرته اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية ، أن

هذا التمديد يأتي بناء على طلبات من المواطنين الليبيين المقيمين بالخارج

والذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى الآن، بسبب بعض الصعوبات الفنية

المتعلقة بهم.

ودعت المفوضية المعنيين بهذا التمديد إلى الاستفادة من هذه الفرصة بسرعة

التسجيل، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، على الرابط : (

www.voteabroad.ly ).

..(وال).