إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم تنظم دورة تدريبية حول إعداد الحسابات الختامية طرابلس 26 فبراير 2018م ( وال )- بدأت بمقر وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الاثنين الدورة التدريبية التأهيلية لموظفي الوزارة حول إعداد الحسابات الخالإثنين ، 26-02-2018 - 16:07:00


وتهدف الدورة التي تنظمها ادارة الموارد البشرية بالوزارة إلى تطوير
قدرات المتدربين في فهم التقارير المالية وفهم الجوانب الفنية التي تساعد
على إعداد خطط العمل والميزانيات مستقبلاً .
وسيتم التركيز خلال الدورة التي ستستمر على مدى يومين على أهم المفاهيم
الأساسية المتعلقة بالتقارير المالية وانواعها ، وكيفية قراءة المؤشرات
والتقارير المالية بشكل يعبر عن أداء المشروع وفهم واستخلاص نقاط القوة
والضعف بالمشاريع .

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