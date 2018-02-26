إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم تنظم دورة تدريبية حول إعداد الحسابات الختامية طرابلس 26 فبراير 2018م ( وال )- بدأت بمقر وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الاثنين الدورة التدريبية التأهيلية لموظفي الوزارة حول إعداد الحسابات الخ



وتهدف الدورة التي تنظمها ادارة الموارد البشرية بالوزارة إلى تطوير

قدرات المتدربين في فهم التقارير المالية وفهم الجوانب الفنية التي تساعد

على إعداد خطط العمل والميزانيات مستقبلاً .

وسيتم التركيز خلال الدورة التي ستستمر على مدى يومين على أهم المفاهيم

الأساسية المتعلقة بالتقارير المالية وانواعها ، وكيفية قراءة المؤشرات

والتقارير المالية بشكل يعبر عن أداء المشروع وفهم واستخلاص نقاط القوة

والضعف بالمشاريع .



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