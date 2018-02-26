إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم تنظم دورة تدريبية حول
إعداد الحسابات الختامية
طرابلس 26 فبراير 2018م ( وال )- بدأت بمقر وزارة التعليم بحكومة
الوفاق الوطني صباح اليوم الاثنين الدورة التدريبية التأهيلية لموظفي
الوزارة حول إعداد الحسابات الخ
الإثنين ، 26- 02- 2018 - 16:07:00
وتهدف الدورة التي تنظمها ادارة الموارد البشرية بالوزارة إلى تطوير
قدرات المتدربين في فهم التقارير المالية وفهم الجوانب الفنية التي تساعد
على إعداد خطط العمل والميزانيات مستقبلاً .
وسيتم التركيز خلال الدورة التي ستستمر على مدى يومين على أهم المفاهيم
الأساسية المتعلقة بالتقارير المالية وانواعها ، وكيفية قراءة المؤشرات
والتقارير المالية بشكل يعبر عن أداء المشروع وفهم واستخلاص نقاط القوة
والضعف بالمشاريع .
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