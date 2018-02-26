الهيئة الوطنية للتعليم التقني تعتمد نتائج امتحانات المعاهد الفنية المتوسطة (الخاصة) .





طرابلس 26 فبراير 2018م ( وال )-اعتمد رئيس لجنة إدارة الهيئة

الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور "عادل زنداح" اليوم الاثنين

نتائج امتحانات شهادة أتمام مرحلة التعليم المتوسط للمعاهد الفنية

المتوسطة (الخاصة)للعام الدراسي 2016/2017 فصل الخريف الدور الأول .

وحضر مراسم اعتماد النتائج التي أقيمت بمقر ديوان الهيئة بالعاصمة

طرابلس مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة " صلاح سلامة" ومدير مكتب

التقويم والقياس الفني " صلاح عبدالحفيظ التركي" كما حضر ايضا " رئيس

قسم المعاهد الخاصة " عبدالحفيظ علي عريبي" .

حيث تقدم للامتحانات (1263)طالب في تخصصات الحاسوب والإدارة والمحاسبة

نجح منهم 778 طالب وتحصلا 35 طالب على تقدير ممتاز و393 على تقدير جيد

جدا كما تحصلا (351) على تقدير جيد وكانت نسبة اجمالا 62.3.% و(8)بتقدير

عام مقبول .

وفي ختام حفل التوقيع تقدم الدكتور "عادل زنداح" بالتهنئة لكافة الطلبة

الناجحين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية .



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