وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني يتابع خلال زيارته للقاهرة أوضاع الطلبة الليبيين الدارسين بجمهورية مصر .





القاهرة 26 فبراير 2018م ( وال )- وصل وزير التعليم بحكومة الوفاق

الوطني الدكتور " عثمان عبدالجليل " الي جمهورية مصر العربية علي رأس وفد

رفيع المستوي يمثل وزارة التعليم للوقوف علي أوضاع الطلبة ومعالجة

المختنقات التي تواجه الطلبة الليبيين والجالية الليبية بدولة مصر.

حيث كان في استقبال الوفد - الذي ضم المهندس " عادل جمعة " وكيل وزارة

التعليم ، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ، و رئيس

هيئة أبحاث علوم التكنولوجيا ، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين ،

ومدير إدارة الجامعات ، والسادة رؤساء الجامعات ، ومستشار التعليم الخاص

-سفير ليبيا في مصر " محمد عبدالعزيز" ، و الملحق الأكاديمي " صلاح

جويلي "

وافادت مصادر بالوفد المرافق وكالة الانباء الليبية بانه تم عقد اجتماع

مباشرة مع السيد السفير والملحق الأكاديمي بدولة مصر ، تناول الوضع العام

وما يواجهه الطلبة في ساحة مصر ، مع طرح أوجه التكامل في العمل بين وزارة

التعليم والسفارة وألية العمل بالصوره المطلوبة لتنظيم سير العمل

والتسريع من اجراءات الطلبة.

كما قام الوفد بزيارة الملحقية الثقافية رفقة الدكتور " صلاح جويلي "

والإطلاع علي سير العمل والوقوف علي احتياجات الملحقية والتدقيق في

اجراءات الطلبة الموفدين والإطلاع علي منظومات العمل من ناحية المرتبات

ومنح الطلبة والرسوم الدراسية .

كما قام الوفد اليوم الاثنين بزيارة المندوبية الليبية والأجتماع بسفير

المندوبية الليبية لدي جامعة الدول العربية الدكتور " صالح عبدالواحد

الشماخي " .الذي بدوره رحب بالوفد المرافق للوزير واطلعهم على تاريخ

انظمام ليبيا لجامعة الدول العربية من تاريخ 28 مارس 1953 م وما قدمته

ليبيا بهذا الصدد اضافة الى مناقشة اوضاع المدارس الليبية الخاصة وأوضاع

الطلبة بها.

وافادت المصادر لـــ" وال " ان الإجتماعات مع الجانب المصري مستمرة

ومتواصلة علي مدار هذه الزيارة التي تستغرق عدة ايام .



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