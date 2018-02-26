كتاب عن العلماء الأفارقة في أوروبا بين القرنين 16 و19 للميلاد .





آبيدجان 26 فبراير 2018م ( وال )- يلقي كتاب صدر حديثًا ، الضوء على

العلماء الأفارقة في أوروبا والمجهولين من طرف معظم المنتمين للسلالة

السوداء .

ويركز الكتاب الصادر باللغة الفرنسية للعاجيّ "أولسن كانون توالي"

تحت عنوان " المعرفة الزنجية في الواجهة" ، على الأفارقة الذين استطاعوا

إعطاء صورة إيجابية عن هذه السلالة من خلال كفاءاتهم الكبيرة في أوروبا

ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر للميلاد.

ويقول المؤلف إن هؤلاء العلماء نجحوا في شق طريقهم في قارة لا تقبل

الاعتراف بإنسانية الإنسان الأسود ، مطالبًا الزنوج بوعي حقيقة كونهم

يمتلكون قيمة مرجعية ، ورفض الشعور بالدونية ، والتبعية العمياء لصور

نمطية.

ويكشف الكتاب النقاب عن وجود أفارقة قادوا دولًا بأكملها في أوروبا ،

وأنّ آخرين حصلوا على أعلى درجات المعرفة في الفلسفة خلال القرن السابع

عشر ، وفي النحو خلال القرن السادس عشر .

يشار إلى أن "أولسن كانون توالي" حاصل على شهادة الماجستير في إدارة

المصادر البشرية من جامعة آبيدجان. وهو مهتم بالعلوم الإنسانية ، خاصة

تاريخ وسوسيولوجيا الشعوب السوداء .

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