الأمم المتحدة : مقتل شخصين على الأقل في حملة على المظاهرات ضد الرئيس كابيلا في الكونغو .



كينشاسا 26 فبراير 2018 ( وال )- أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن

شخصين قتلا ، كما أصيب العشرات عندما قامت قوات الأمن في جمهورية الكونغو

الديمقراطية بقمع مظاهرات ضد الرئيس جوزيف كابيلا.

ونقلت مصادر اعلامية عن " ليلى زروقي " رئيسة بعثة الأمم المتحدة في

الكونغو إنه بالإضافة إلى الشخصين اللذين قُتلا في العاصمة " كينشاسا "

ومدينة " مبانداكا " بغرب البلاد أصيب ( 47 ) شخصا ، كما تم اعتقال أكثر

من ( 100 ) شخص في شتى أنحاء الكونجو.

ودعت " زروقي " السلطات إلى إجراء تحقيق موثوق به في الحوادث وفرض

عقوبات ملائمة.

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