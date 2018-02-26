الأمم المتحدة : مقتل شخصين على الأقل في حملة على المظاهرات ضد الرئيس كابيلا في الكونغو .الإثنين ، 26-02-2018 - 15:05:00

الأمم المتحدة : مقتل شخصين على الأقل في حملة على المظاهرات ضد الرئيس كابيلا في الكونغو .
كينشاسا 26 فبراير 2018 ( وال )- أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن
شخصين قتلا ، كما أصيب العشرات عندما قامت قوات الأمن في جمهورية الكونغو
الديمقراطية بقمع مظاهرات ضد الرئيس جوزيف كابيلا.
ونقلت مصادر اعلامية عن " ليلى زروقي " رئيسة بعثة الأمم المتحدة في
الكونغو إنه بالإضافة إلى الشخصين اللذين قُتلا في العاصمة " كينشاسا "
ومدينة " مبانداكا " بغرب البلاد أصيب ( 47 ) شخصا ، كما تم اعتقال أكثر
من ( 100 ) شخص في شتى أنحاء الكونجو.
ودعت " زروقي " السلطات إلى إجراء تحقيق موثوق به في الحوادث وفرض
عقوبات ملائمة.
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