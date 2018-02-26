"العليا للعلاج" تعلن الشروع في تنفيذ "منظومة إلكترونية" لتنظيم خدماتها .

طرابلس 26 فبراير 2018 ( وال ) - أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج "هاشم بالخير" أن الشركة المكلفة بتنفيذ وبرمجة المنظومة الإلكترونية الخاصة بتنظيم عملية الحصول على العلاج؛ قد شرعت في عملها. ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن " بالخير " قوله " أن المنظومة الإلكترونية ستساعد في حصول الحالات المرضية على الموافقات في وقت قياسي؛ وأنها ستسهم في التواصل بين اللجنة الاستشارية العليا للعلاج واللجان الاستشارية للمناطق؛ والمستشفيات العامة؛ والمصحات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة؛ إضافة إلى الملاحق الصحيين بالسفارات الليبية ". جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج اليوم الاثنين مع ممثلي الشركة المكلفة؛ لاستيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركة. وفي السياق ذاته أكد "بالخير" أن تنظيم الحصول على العلاج يأتي ترسيخاً لمبدأ "الشفافية" في منح المواطنين حق العلاج وفقاً للأمراض المدرجة ضمن القائمة النمطية .



...( وال )...