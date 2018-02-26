بدء اعمال المؤتمر العلمي الأول للمصالحة بليبيا تحت شعار (أمن , سلام , مصالحة).

طرابلس 26 فبراير 2018 (وال)- بدأت صباح اليوم بطرابلس اعمال المؤتمر

العلمي الاول للمصالحة في ليبيا تحت شعار ( أمن - سلام - مصالحة) باشراف

المجلس الاعلى للمصالحة في طرابلس الكبرى والمجلس الوطني لمنظمات المجتمع

المدني بليبيا وبرعاية الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين الى تكثيف وتوحيد الجهود بين

الاكاديميين المتخصصين وافكارهم وخبرة رجال المصالحة من اجل الخروج

بليبيا من أزمتها وفتح صفحة جديدة من اجل البناء والتنمية .

كما يهدف المؤتمر الى التعرف على الصعوبات التي تواجه مسيرة المصالحة

في ليبيا والاطلاع على التجارب الداخلية والخارجية في عمليات المصالحة

والاصلاح بالاضافة الى اقتراح الحلول والخطوات المناسبة للمصالحة في

ليبيا.

وحضر افتتاح اعمال المؤتمر الى جانب المجلس الاعلى للمصالحة بطرابلس

الكبرى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المفوض ووزير الدولة لشؤون

النازحين والمهجرين ومدير أمن طرابلس ولجنة المصالحة لمجلس النواب

والمجلس الاعلى للدولة ورؤساء واعضاء لجان المصالحة وعمداء البلديات

ورؤساء الجامعات وأكاديميون ومتخصصون ونشطاء مجتمع مدني.

وشارك في الجلسة الاولى لليوم الاول للمؤتمر عدد من الاكاديميون

والمتخصصون من خلال تقديمهم ورقات بحثية أبرزها ماهية المصالحة الوطنية

والمصالحة الوطنية الليبية ووثيقة المرآة الليبية لبناء السلام والمصالحة

الوطنية الشاملة واهميتها في استقرار ليبيا.

ويناقش المشاركون من خبراء رجال المصالحة والمشايخ والاعيان والمجالس

الاجتماعية بإستفاضة عدة محاور منها ثقافة التسامح والعفو العام بين

اطياف الشعب الليبي واثر المصالحة في تقدم الدولة ودور حكماء واعيان

القبائل ومسار المصالحة الوطنية في ليبيا وبناء السلم الاجتماعي ودور وسائل الإعلام المختلفة في ذلك .

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