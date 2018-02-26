وكالة الأنباء الليبية تنعى الزميل "حسين سالم الطياري" الذي وافاه الأجل المحتوم ، صباح اليوم الاثنين .الإثنين ، 26-02-2018 - 13:44:00

وكالة الأنباء الليبية تنعى الزميل "حسين سالم الطياري" الذي وافاه الأجل المحتوم ، صباح اليوم الاثنين .طرابلس 26 فبراير 2018 ( وال ) - تنعى وكالة الأنباء الليبية المغفور له بإذن الله ، الزميل " حسين سالم الطياري" الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين بمدينة صرمان بعد معاناة مع المرض . وكان المغفور له " حسين الطياري" أحد الموظفين الذين عملوا بالقسم المالي بوكالة الأنباء الليبية وكان طوال حياته متفانياً ومخلصاً في عمله ومعروفاً بدماثة خلقه وبعلاقاته الطيبة مع زملائه في العمل المهني .
ويتقدم العاملين بوكالة الأنباء الليبية وفروعها ومكاتبها إلى أسرة الزميل الراحل المغفور له "حسين الطياري" بأحر التعازي والمواساة ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون) .
..(وال)..

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