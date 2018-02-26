مدير الادارة الاوروبية بالخارجية : ليبيا تجدد تمسكها بعدم توطين المهاجرين على اراضيها وتقوم بكل التزاماتها تجاههم .





طرابلس 26 فبراير 2018 (وال) - اكد مدير الادارة الاوروبية بوزارة

الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " لؤي الترجمان " ان ليبيا تجدد تمسكها

بعدم توطين المهاجرين على اراضيها وفي نفس الوقت تقوم بكل التزاماتها

تجاههم بتوفير الخدمات الانسانية لهم في مراكز الايواء وحتى اعادتهم الى

بلدانهم الاصلية .

وأوضح الترجمان في الجلسة الافتتاحية لاجتماع فريق العمل المعني بالهجرة

والتنسيق مع المجتمع الدولي لمعالجة هذا الملف الذي عقد اليوم الاثنين

بمقر وزارة الخارجية بطرابلس المجتمع الدولي ان هذا اللقاء يأتي في اطار

التنسيق الجاد والمسؤول بين ليبيا والمجتمع الدولي لمعالجة هذا الملف

،مشيدا بالنتائج الايجابية التي حققها هذا التنسيق .

واضاف الترجمان خلال الاجتماع الذي حضره رئيس بعثة المنظمة الدولية

للهجرة بليبيا عثمان البلبيسي ومندوبين عن الاتحادين الافريقي والاوروبي

ومحمد بشر، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومندوبين عن الوزارات

والمؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وسفراء عدد من الدول

ان حكومة الوفاق الوطني من خلال وزارة الخارجية تقوم بالتنسيق والتشاور

مع كل المعنيين بملف الهجرة لمعالجة هذه الازمة بما يحقق النتائج المرجوة

وفق الثوابت التي تتمسك بها ليبيا وبما يتماشى مع المواثيق الدولية .

واكد الترجمان ان ليبيا ستواصل جهودها وتتعاون مع الفريق المعني بمعالجة

مشكلة الهجرة كون ان هذه المشكلة مثلما تمس ليبيا فهي تمس المجتمع الدولي

الذي بدأ يشعر بالقلق من تداعياتها ويشاطر ليبيا في قلقها ، معبرا عن

تقديره لتعاون المجتمع الدولي وتخليه عن فكرة توطين المهاجرين في ليبيا

واستبدالها بتوفير التنمية والخدمات لهؤلاء في دول المصدر .

من جانبه عبر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بليبيا عثمان البلبيسي عن

تقديره للجهود التي بذلتها ليبيا ومازالت تبذلها في اطار التعاون مع

المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية

،مؤكدا ان مادفعته ليبيا من تكاليف يفوق أي مساهمات يمكن ان تقدم في هذا

المجال .

واكد البلبيسي ان التقارير الايجابية التي تلقتها المنظمة حول ماتقوم به

الاجهزة المختصة في ليبيا سواء في مراكز الايواء او الانقاذ المستمر

للماجرين اثناء قيامهم برحلات الهجرة غير الشرعية خاصة خفر السواحل يستحق

الاشادة والتقدير ،مشيدا بالتطور الايجابي في التقليل من مراكز الايواء

والذي يعد مؤشر ايجابي على نجاح الجهود المشتركة بين ليبيا والمنظمات

الدولية .

وكشف محمد بشر، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن قيام السلطات

الليبية وكنتيجة للتعاون بينها وبين المنظمات الدولية عن ترحيل اكثر من

14 الف مهاجر في العام 2017 وعن ترحيل 4000 مهاجر خلال العام 2018 وقفل

الكثير من مراكز الايواء نظرا لنجاح عمليات الترحيل .

واعربت عدد من الدول استعدادها للانظمام للعمل والتنسيق مع الفريق من

بينها النمسا، بلجيكا ،هولندا ،ايطاليا ،تركيا ،سويسرا،بريطانيا ، وعدد

من المنظمات والمؤسسات الدولية .

(وال)