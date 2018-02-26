النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يبحث برامج الإدماج والتنمية لفئة الشباب .الإثنين ، 26-02-2018 - 13:37:00

النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يبحث برامج الإدماج والتنمية لفئة الشباب .
طرابلس 26 فبراير 2018 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي "عبد السلام
كاجمان"، خلال اجتماع له اليوم الاثنين، مع مدير عام البرنامج الليبي
للإدماج والتنمية "مصطفى الساقزلى"، رفقة مدير الإدارة التعليمية " أحمد
البنوني"، برامج الإدماج والتنمية للفئات الشبابية.
وبحسب إدارة التواصل والإعلام فقد أكد "كاجمان"، خلال اللقاء الذي عقد
بديوان رئاسة الوزراء، دعم حكومة الوفاق الوطني لبرامج استيعاب الشباب من
خلال برامج التعليم والتدريب والمشروعات الصغيرة، لتحسين شروط إدماج هذه
الفئة وانخراطها في الحياة العامة.

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