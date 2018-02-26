توقع سعر برنت عند 60 دولارا للبرميل في 2018 .



لندن 26 فبراير 2018 (وال) - قال بنك باركليز البريطاني إنه يتوقع سعرا

لخام القياس العالمي برنت عند 60 دولارا للبرميل في 2018 ، بينما أبقى

على توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 55 دولارا للبرميل.

وأضاف باركليز ”نرى احتمالا كبيرا لحدوث تصحيح في السوق في النصف

الثاني من العام الحالي مع بدء المخزونات في الزيادة مجددا“.

وتابع ”الأفق لا يبدو إيجابيا، ونتوقع سعرا لخام برنت بين 55 و60 دولارا

للبرميل في النصف الثاني من 2018“.

وقال إنه من المستبعد أن يكون لإعلان منظمة أوبك ومنتجين مستقلين عن

تعاون في السياسة أثر تحقيق استقرار السعر في العام القادم مثلما حدث في

2017.

(وال)