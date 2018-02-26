رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني يعتمد نتائج امتحانات المعاهد الفنية المتوسطة (الخاصة) .الإثنين ، 26-02-2018 - 13:24:00

رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني يعتمد نتائج امتحانات المعاهد الفنية المتوسطة (الخاصة) .طرابلس 26 فبراير 2018 ( وال ) - اعتمد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية
للتعليم التقني والفني الدكتور "عادل زنداح" اليوم الاثنين نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم المتوسط للمعاهد الفنية المتوسطة (الخاصة) للعام الدراسي 2016/2017 فصل الخريف الدور الأول وذلك بمقر ديوان الهيئة وبحضور مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة "صلاح سلامة" ومدير مكتب التقويم والقياس الفني "صلاح التركي" ورئيس قسم المعاهد الخاصة " عبدالحفيظ عريبي".
وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة فقد تقدم للامتحانات (1263)طالب في تخصصات الحاسوب والإدارة والمحاسبة نجح منهم ( 778 ) طالب وتحصلا ( 35 ) طالب على تقدير ممتاز و( 393 ) على تقدير جيد جدا كما تحصلا (351) على تقدير جيد و(8) بتقدير عام مقبول وكانت النسبة إجمالا 62.3.% .
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