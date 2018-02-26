سقوط الثلوج بكثافة يغلق المدارس في ايطاليا.





روما 26 فبراير 2018 (وال)- أغلقت السلطات الايطالية اليوم الاثنين

المدارس في جميع انحاء العاصمة روما نتيجة موجة الصقع والثلوج التي سقطت

على مناطق المركز والضواحي الليلة الماضية.

ووفقا للتوجيه الذي أصدرته بلدية العاصمة أمس، فقد أغلقت المدارس في

جميع أنحاء العاصمة روما، حتى انتهاء الإنذار الخاص بسوء الطقس، وأشارت

ذات المصادر إلى أنها وضعت خطة للوقاية من الثلوج بوسائط النقل العام”.

وفي هذا السياققال رجال الإطفاء، إنه “تم تنفيذ ما يقرب من 65 عملية

تدخل، تتعلق بموجة الصقيع والثلج في جميع أنحاء المحافظة”، وأن “التدخلات

كانت في معظم الحالات، لإزالة أشجار وأغصاء تشكل خطورة”.

وذكر مكتب شبكة النقل السطحية " الحافلات"، أن “هناك مصاعب من ناحية

الحركة في روما”، وقد “علقت بعض الخطوط لعدم إمكانية السير في الشوارع”،

كما “تم تسجيل اضطرابات لشبكة الترام لسقوط بعض الأشجار على خطوطها”.

وبهذا الصدد، قال مستشار الاستدامة البيئية لبلدية روما پينوتشا

مونتاناري، “نحن نعمل على ضمان أن تكون الطرق سالكة في ظل تساقط الثلوج

الاستثنائي، الذي ضرب العاصمة هذه الليلة”. واختتم بـ”دعوة المواطنين

للحد من حركتهم وجعلها قاصرة على الضرورة القصوى”.

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