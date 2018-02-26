الحرس البلدي اجدابيا يقوم بحملة تفتيش عن حليب أطفال غير صالح للاستهلاك .





بنغازى 26 فبراير 2018(وال )- قام افراد الحرس البلدي اجدابيا بحملة

تفتيش عن حليب أطفال غير صالح للاستهلاك.

وأوضح مدير فرع جهاز الحرس البلدي اجدابيا ان حملة تفتيش ستشمل

كافة الصيدليات والمحال التجارية لضبط أي كمية من حليب أطفال فرنسي غير

صالح للاستهلاك ، منتج من مجموعة الاكتاليس ومصادرته.

واضاف ان وحدة دوريات الحرس البلدي تقوم بجولات تفتيش يوميا على

الصيدليات والمحال التجارية بالمدينة.

يذكر أن حملة التفتيش جاءت عقب إصدار مدير مستشفى الشهيد أمحمد المقريف

باجدابيا ، تعميم يفيد بوجود حليب فرنسى الصنع من مجموعة الاكتاليس، يسبب

بكتريا ” السامونيلا”.

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