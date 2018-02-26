مفوضية الانتخابات تعلن ان عدد المسجلين في الخارج تجاوز أربعة الاف مواطن .





طرابلس 26 فبراير 2018 (وال)- أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

أنَّ إجمالي عدد المسجَّلين الجدد في السفارات والقنصليات الليبية

بالخارج منذ الاول من شهر فبراير وحتى يوم أمس 25 من شهر فبراير الجاري

بلغ ( 4389 ) ناخب و ناخبة.

وقالت المفوضية في موقعها الالكتروني ان بدء تسجيل الناخبين في

الخارج كان قد بدأ في السادس من شهر فبراير الجاري .

ويذكر ان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت قد قامت بتسليم

شركة بريد ليبيا شحنات مواد التوعية الانتخابية الخاصة بالتسجيل في

الخارج تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين المفوضية وشركة بريد ليبيا

ليتم توزيعها على السفارات الليبية والقنصليات .

حيث تسلمت الشركة 63500 مطوية حول طرق التسجيل بالخارج ، و20000 مطوية

موجهة للمرأة تستهدف 27 نقطة من نقاط الاتصال متمثلة في السفارات ،

والمراكز الانتخابية بالخارج .

..( وال ) ....