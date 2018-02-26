الشركة العامة للكهرباء : لا طرح للاحمال اليوم الأثنين ولايوجد عجز في التوليد على الشبكة العامة .





طرابلس 26 فبراير 2018 (وال) - قالت الشركة العامة للكهرباء أنه

لايوجد عجز في التوليد على الشبكة العامة اليوم الأثنين مُشيرة إلى بذلك

إلى أنه لن تكون هناك أي ساعات طرح أحمال.

وأوضحت الشركة في نشرتها اليوم الأثنين أن التوليد المتاح للشبكة العامة

يُقدّر بـ 5600 ميغاوات، في حين وصل الاستهلاك المتوقع للشبكة إلى 5600

ميغاوات.

يشار إلى أن الشبكة العامة للكهرباء شهدت مؤخرا تحسّناً ملحوظاً في

عمليات التوليد مما جنب الشركة فرض ساعات طرح أحمال على المواطنين.

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