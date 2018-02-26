جوتيريس: يدعو إلى تنفيذ بوقف اطلاق النار في سوريا .

جنيف 26 فبراير 2018 (وال) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الاثنين الأطراف المتحاربة في سوريا إلى تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في عموم البلاد.

وقال جوتيريس إن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مستعدة لتوصيل

المساعدات الضرورية وإجلاء المصابين بجروح خطيرة من منطقة الغوطة الشرقية التي تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة وتقع خارج دمشق ويعيش فيها 400 ألف شخص تحت الحصار.

وأضاف جوتيريس في افتتاح الجلسة السنوية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي تستمر أربعة أسابيع ”ليس بوسع الغوطة الشرقية الانتظار. حان الوقت لوقف هذا الجحيم على الأرض“.