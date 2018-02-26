" لجنة القوافل الطبية" ترسل ( 30 ) طبيبا لتشغيل مراكز الرعاية الصحية الأولية بمدينة سرت لمدة 3 أشهر .

طرابلس 26 فبراير 2018 ( وال ) - أرسلت وزارة الصحة 30 طبيبا لتشغيل مراكز الرعاية الصحية الأولية بمدينة سرت لمدة 3 أشهر.

وأفاد رئيس لجنة القوافل الطبية "أشرف أبورقبة" أن قافلةً طبية ضمت 30 طبيباً من كل التخصصات الطبية وصلت مدينة سرت؛ لإجراء كشوفات طبية بكل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمدينة ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة .

وأضاف أن القافلة التي تسيرها لجنة القوافل الطبية بالوزارة بالتنسيق مع

منظمة الصحة العالمية؛ تعمل من خلال خطة تم الإعداد لها مسبقاً؛ ستشمل تشغيل مجمع عيادات سرت المركزية أيضاً يومياً منذ الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً .

كما أعلن "أبورقبة" أن خطة الوزارة تستهدف 10 مدنٍ تقع جنوب البلاد ستتجه

لها قوافل اللجنة الطبية قريبا؛ لإجراء كشوفات طبية لمدة 6 أشهر متواصلة؛

وهي (سبها، هون، زلة، تيساو، العوينات، أوباري، الشويرف، برقن، غات،

العوينات).



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