الذهب يصعد مع هبوط الدولار .





لندن 26 فبرابر 2018 ( وال ) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة

بانخفاض الدولار مع هبوط عوائد السندات الأمريكية بينما يتوخى المستثمرون

الحذر قبيل أول شهادة أمام الكونجرس لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

(البنك المركزي الامريكي) الجديد جيروم باول.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 بالمئة إلى 1338.97 دولار للأوقية

(الأونصة) بعد أن صعد إلى 1340.85 دولار مسجلا أعلى مستوياته في نحو

أسبوع ، كانت الأسعار تراجعت 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر انخفاض

لها على مدى شهرين ونصف.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1341.9 دولار

للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات

رئيسية، 0.3 بالمئة إلى 89.600. وزاد المؤشر حوالي 0.9 بالمئة الأسبوع

الماضي مبتعدا عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات 88.253 المسجل في 16

فبراير شباط.

وصعدت الفضة 1.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.72 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1054.72 دولار للأوقية بعد أن لامس

1058.40 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أعلى مستوياته منذ 31 يناير

كانون الثاني.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1003.50 دولار للأوقية.

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